Слушатели познакомятся со всеми типами древнерусской тайнописи.

О мероприятии

Древнерусские книжники нередко оставляли в рукописях зашифрованные послания: из них ученые узнают имена писцов, их жалобы на жизнь, заговоры и загадки.

Хранитель древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки Николай Буцких рассмотрит любопытные примеры средневековой криптографии: как завоевать загадочную Зворыкину, почему все попы — воры, а мед лучше пива.

Слушатели познакомятся со всеми типами древнерусской тайнописи: вымышленные и заимствованные алфавиты, литорея, числовые загадки, а также попробуют расшифровать оригинальные тексты средневековых славянских манускриптов.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация