О мероприятии

Процесс рождения звезд — один из ключевых процессов во Вселенной, по сути, основа ее существования. Он интересен еще и потому, что своеобразным «побочным продуктом» этого процесса является формирование планет. В частности, Солнечная система является побочным продуктом образования Солнца.

В настоящее время у человечества есть возможность наблюдать и рождающиеся звезды и рождающиеся планетные системы. Доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе расскажет о современных представлениях о рождении звездных и планетных систем и какой они проливают свет на шансы встретить во Вселенной братьев по разуму.

Расписание проспект Мира, дом 119, строение № 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация