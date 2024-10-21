Слушатели узнают, как именно возникла способность ходить на двух ногах и как это повлияло на развитие человека.

О мероприятии

Человека от других обезьян, конечно, отличает его культура. Но как она появилась у людей? Почему эволюция не шла обычным биологическим образом? Антрополог Джереми Десильва предполагает, что все дело в прямохождении. Оно не только изменило физическую форму, но и сформировало уникальное восприятие мира.

Как именно возникла способность ходить на двух ногах и как это повлияло на развитие человека: от создания технологий до использования языка? Одной анатомией тут не ограничиться. Как ходьба способствовала развитию технологий и социальных структур? Какие научные гипотезы существуют о влиянии прямохождения на когнитивные способности человека?

На лекции антрополог Елена Владимировна Сударикова разберется с вопросами двуногости людей и постарается глубже понять, как физическая форма человека определяет его место в мире и влияет на развитие вида.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить