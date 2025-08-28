О мероприятии

При словах «пещерный человек» перед мысленным взором обычно встает брутальный троглодит в пятнистой шкуре через плечо, мохнатом подгузнике и с неизменной дубиной в руках.

Реже и несколько позади может помаячить его мускулистая и небритая супруга. Но совсем уж редко вспоминают о том, что любой древний человек когда-то был древним ребенком. А детский мир – совершенно особенный. Ведь именно тогда закладываются все свойства взрослого. Детство в палеолите было суровым. Опасности и учеба, голод и холод – все это сопровождало маленьких питекантропчиков и неандертальчиков.

Откуда ученые знают о жизни детей в палеолите?

Чем они занимались?

Как и чем играли?

Как взрослели?

Что сопровождало переход из мира детства в мир взрослых?

Обо всем этом и многом другом расскажет кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

