Слушатели узнают, как обеспечивался комфорт водителя и пассажиров в автомобилях прошлого.

Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля

О мероприятии

Конструкция современных систем обеспечения комфорта в салоне машины в большинстве случаев скрыта от глаз конечного пользователя, но при этом по сложности и насыщенности она сопоставима с устройством целого автомобиля ещё совсем в недалеком прошлом.

Начальник Управления общей интеграции и архитектуры ФГУП «НАМИ» Алексей Михайлович Бобылев расскажет:

⏺ Из чего складывается комфорт в салоне автомобиля, основные системы, обеспечивающие его;

⏺ Как обеспечивался комфорт водителя и пассажиров в автомобилях прошлого;

⏺ Сиденье как важнейший элемент обеспечения комфорта в салоне. Современные подходы к проектированию сидений;

⏺ Основные функции сиденья современного автомобиля на примере сиденья автомобиля «Аурус»;

⏺ Влияние новых трендов в автомобилестроении на конструкцию сидений и систем повышения комфорта.

Расписание проспект Мира, 119, павильон №53-54 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.