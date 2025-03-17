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Лекция
16+
Что не так с палеонтологией в школьных учебниках?

Популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев расскажет, что не так с палеонтологией на страницах учебников.

Зануда
25 марта, 20:00 Идет 3 ч 30 мин
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Палеонтологию в школе в традиционном виде не проходят: кому-то повезло узнать о ней из учебников по биологии, мимо кого-то она проходила на естествознании, а кто-то вообще видел ее только на страницах учебников истории и то в контексте исторических личностей, а не реальных исследований. Школьная программа осторожно обходит стороной некоторые темы антропологии, а картинки про дочеловеческие этапы развития флоры и фауны отдают фентези. Популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев расскажет, что не так с палеонтологией на страницах учебников.

Расписание
25
Вторник
Март 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

31 минута назад
Александр Речкин
1
# биология
# образование
# Палеонтология
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Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
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