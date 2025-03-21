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Слушатели выяснят, любые ли текст и речь могут быть переведены с помощью инструментов ИИ.
О мероприятии
В современном мире миллионы людей делают переводы быстро и удобно с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Нейросети помогают перевести текст на множество языков, в том числе редких, разработаны различные программы и инструменты для мгновенного и точного перевода на основе ИИ.
На примере корейского и русского языков слушатели лекции, которую прочтет профессор Пан Кё-ён, выяснят, любые ли текст и речь могут быть переведены с помощью инструментов ИИ или есть что-то, недоступное для такого перевода?
ул. Моховая, 6, 8
В гигантских облаках галактического центра открыли необычные узкие структуры — так называемые тонкие нити из газа. Они, судя по всему, формируются под действием мощных ударных волн и, подобно торнадо, быстро рассеиваются.
Пятна, обнаруженные марсоходом Perseverance, назвали вероятным результатом жизнедеятельности микроорганизмов
В 2024 году марсоход NASA Perseverance нашел на одной из марсианских скал необычные образования — темные точки, которые ученые назвали «семенами мака», а также светлые пятна с темной окантовкой — «леопардовые пятна». Тогда исследователи предложили несколько возможных объяснений причин возникновения этих отметин. Среди версий было и то, что это следы древней жизни. Новые данные, присланные марсоходом, косвенно подтвердили эту версию: они указывают, что пятна, скорее всего, связаны с деятельностью микроорганизмов.
Оптические, или зрительные, иллюзии создаются за счёт цвета, контраста, формы, размера, шаблонов и перспективы. Ранее считалось, что этим парадоксам восприятия подвержены практически все, и научиться избегать их эффекта невозможно. Однако недавно британские исследователи в серии экспериментов показали, что определенные навыки, которые приобретают во время обучения профессиям в области медицинской визуализации, могут помочь снизить восприимчивость к обманам зрения.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
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Тайна гибели «Курска»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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