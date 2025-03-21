Слушатели выяснят, любые ли текст и речь могут быть переведены с помощью инструментов ИИ.

О мероприятии

В современном мире миллионы людей делают переводы быстро и удобно с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Нейросети помогают перевести текст на множество языков, в том числе редких, разработаны различные программы и инструменты для мгновенного и точного перевода на основе ИИ.

На примере корейского и русского языков слушатели лекции, которую прочтет профессор Пан Кё-ён, выяснят, любые ли текст и речь могут быть переведены с помощью инструментов ИИ или есть что-то, недоступное для такого перевода?

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация