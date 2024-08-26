О мероприятии

Большая панда – самое известное животное в мире, она похожа на огромную мягкую игрушку и почти всегда ест. На лекции слушатели познакомятся с историей открытия панд, особенностями их анатомии и образа жизни. Участники мероприятия узнают, почему у зверя такая большая голова и как он умудряется держать тонкий бамбуковый стебель лапой. Сотрудники зоопарка поведают о причинах, по которым панда попала в книгу рекордов Гиннесса, и вспомнят всех представителей вида, которые когда-либо жили в Московском зоопарке. Расскажут, что такое панда-дипломатия и кому принадлежат все панды в мире. Будет раскрыта и самая главная тайна зверя – кто он такой: просто панда, енот или медведь.

Расписание ул. Б.Грузинская, д.1, стр. 1 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация