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Слушатели разберут самые популярные фильмы о космических полетах и выяснят, что из показанного — правда, а что — нет.
О мероприятии
Все любят кинематограф. Этот вид искусства затронул уже практически все сферы жизни — фильмы есть почти обо всем! Однако зачастую художественное изображение не вполне соответствует действительности. На тематической экскурсии «Кино и космос» участники разберут самые популярные фильмы о космических полетах и выяснят, что из показанного — правда, а что — нет. Также затронут тему научной фантастики в кино и пофантазируют о том, сценарии каких «космических» фильмов могли бы воплотиться в будущем.
Проспект Мира, 119, стр. 34
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Священный костер инквизиции, который, как известно, излечивает любые амбиции, — лишь малая часть интернет-мемов, посвященных охоте на ведьм. Они основаны на мифах. Чтобы развеять их и узнать причины, по которым инквизиция вообще взялась за колдунов, сыграл ли в этом какую-то роль знаменитый трактат «Молот ведьм» «брата Генриха» Инститориса из доминиканского ордена, сколько мужчин сожгли на кострах, с помощью чего проводили пытки, действительно ли конфликтующие соседи доносили друг на друга и при чем здесь концепция «общего врага», Naked Science обратился к историку-медиевисту, специалисту по средневековой демонологии и автору книги «Инквизиция, ересь и колдовство. Молот ведьм» Григорию Бакусу.
Хочется пить, мыться, поливать теплицу и улетать потом домой? Просто добавь жару! Новая методика, предложенная китайскими учеными, позволит добывать жизненно важную жидкость прямо из лунного грунта, даже если концентрация воды в нем минимальна. Ее эффективность успешно проверили на образцах реголита, которые удалось получить в рамках миссии «Чанъэ-5».
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