О мероприятии

Участники мероприятия познакомятся с историей зарождения мировой и отечественной авиации и ее развития в годы Первой и Второй мировых войн.

На мастер-классе в Лектории Политехнического музея участники своими руками создадут простейший планер и отправят его в первый полет. В конце мастер-класса можно будет задать сотрудникам музея интересующие вопросы об авиации.

Лекцию прочитает Павел Гайдук, старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея.

Расписание 4-я Магистральная улица, дом 11, строение 2 Москва 11:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация