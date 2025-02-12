Слушатели узнают, как изменили восприятие Вселенной технологии — от наблюдений при помощи телескопов до анализа данных с космических аппаратов.

О мероприятии

Что изучает астрономия? Как ученые изучали устройство Вселенной раньше и как это делают в XXI веке?

Лаборант отдела физики эмиссионных звезд и галактик Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Владимир Гораджанов расскажет, как астрономия влияет на повседневную жизнь простого человека, и объяснит, как изменили восприятие Вселенной технологии — от наблюдений при помощи телескопов до анализа данных с космических аппаратов.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация