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Слушатели узнают о методах исследования поведения тихоходок.
О мероприятии
Тихоходки (Tardigrada) — группа микроскопических беспозвоночных животных, входящая, наряду с онихофорами и членистоногими в кладу Panarthropoda. Эта группа сохраняет в своем строении черты вероятно присущие древним формам, давшим начало всем трем ныне живущим ветвям этой клады, а, возможно, и еще более древние детали морфологии, характеризующие общих предков супергруппы линяющих животных (Ecdysozoa). Поведение представителей такой древней группы также представляет значительный интерес, поскольку может сохранять элементы, присущие очень древним таксонам. Однако степень изученности поведения тихоходок пока еще весьма далека от полноты. Кандидат биологических наук Денис Владимирович Туманов расскажет о методах исследования поведения тихоходок, о проблемах, которые при этом возникают, о тех данных, которые уже получены к настоящему времени, а также о некоторых загадках, которые пока остаются неразгаданными.
Ленинский проспект, д. 33
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Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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