О мероприятии

Тихоходки (Tardigrada) — группа микроскопических беспозвоночных животных, входящая, наряду с онихофорами и членистоногими в кладу Panarthropoda. Эта группа сохраняет в своем строении черты вероятно присущие древним формам, давшим начало всем трем ныне живущим ветвям этой клады, а, возможно, и еще более древние детали морфологии, характеризующие общих предков супергруппы линяющих животных (Ecdysozoa). Поведение представителей такой древней группы также представляет значительный интерес, поскольку может сохранять элементы, присущие очень древним таксонам. Однако степень изученности поведения тихоходок пока еще весьма далека от полноты. Кандидат биологических наук Денис Владимирович Туманов расскажет о методах исследования поведения тихоходок, о проблемах, которые при этом возникают, о тех данных, которые уже получены к настоящему времени, а также о некоторых загадках, которые пока остаются неразгаданными.

Расписание Ленинский проспект, д. 33 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация