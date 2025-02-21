Слушатели узнают не только о разнообразии электронных вычислительных машин, но и об устройствах на основе электромагнитных реле, трубок с водой и даже потоков воздуха.

О мероприятии

Со словом «компьютер» у большинства из людей связан определенный образ: компактное цифровое электронное устройство, построенное на множестве сложнейших микросхем и оперирующее, как правило, нулями и единицами. И все-таки вычислительные машины могут быть совершенно иными.

Слушатели узнают не только о разнообразии электронных вычислительных машин — впрочем, не всегда двоичных и даже не обязательно цифровых, — но и об устройствах на основе электромагнитных реле, трубок с водой, механических приспособлений и даже потоков воздуха. А иллюстрациями послужат предметы из коллекции Политехнического музея. Среди них комплекс для обработки «больших данных» XIX века, первый — еще ламповый — крупносерийный компьютер в нашей стране, гидравлическое устройство для моделирования сложных физических систем и многое другое.

Лекцию проведет экскурсовод Политехнического музея Максим Иванов.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация