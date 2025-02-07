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Лекция
16+
Психология инопланетных поселений и колонизации

Слушатели узнают, как будет меняться психика человека при колонизации других планет.

Московский Планетарий
12 февраля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
500 Стоимость
Москва Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

О мероприятии

Старший преподаватель кафедры общей психологии МГППУ Иван Розанов во время лекции, основанной на современных знаниях в области космической психологии, этнопсихологии, антропологии, расскажет о том, как будет меняться психика человека при колонизации других планет. Как при этом будут меняться качества личности? Как изменения будут претерпевать социальные отношения, какие новые формы труда возникнут? Как переселенцы на другие планеты будут выстраивать коммуникацию с Землей? Будут ли формироваться новые языки? Возможно ли будет продление рода в инопланетных поселениях, возможны ли корабли поколений? Будут ли формироваться новые субэтносы?

Расписание
12
Среда
Февраль 2025
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва
19:00
Купить
Адрес

Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

Только что
Александр Речкин
0
# колонизация
# космос
# Психология
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Комментарии

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Popov Anatoly
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3 часа назад
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Александр Березин
8 часов назад
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Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

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