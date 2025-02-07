О мероприятии

Старший преподаватель кафедры общей психологии МГППУ Иван Розанов во время лекции, основанной на современных знаниях в области космической психологии, этнопсихологии, антропологии, расскажет о том, как будет меняться психика человека при колонизации других планет. Как при этом будут меняться качества личности? Как изменения будут претерпевать социальные отношения, какие новые формы труда возникнут? Как переселенцы на другие планеты будут выстраивать коммуникацию с Землей? Будут ли формироваться новые языки? Возможно ли будет продление рода в инопланетных поселениях, возможны ли корабли поколений? Будут ли формироваться новые субэтносы?

Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 19:00 Купить