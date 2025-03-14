Слушатели узнают, что такое стигма в античном мире и как неизгладимые символы на теле стали инструментом власти и наказания.

О мероприятии

С древнейших времен татуировка, в широком смысле этого слова, служила инструментом интеграции индивида в новую социальную группу, закрепляла его положение в обществе, фиксировала значимые события его жизни и выполняла множество других функций.

Однако в античный период ситуация кардинально изменилась. Неизгладимые знаки на теле стали инструментом изоляции. Нанося клейма и татуировки, человека исключали из общественных отношений или очень сильно ограничивали его участие в них. Он становился изгоем без права возврата к прежнему социальному статусу.

На лекции кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории НИУ «БелГУ» Сергея Прокопенко слушатели рассмотрят, что такое стигма в античном мире и как неизгладимые символы на теле стали инструментом власти и наказания.

Расписание улица Воздвиженка, дом 1 Москва 15:00 Купить