Слушатели узнают, как астрономы пытаются предупредить человечество об угрозах из космоса.

О мероприятии

Земля не одинока во Вселенной. Окружающий космос — это не пустота, а множество интересных и, порой, опасных объектов и явлений. Некоторые из них поддерживают жизнь на Земле, а другие скорее небезопасны.

Что из космоса несет нашей планете опасность? Когда эти угрозы могут нагрянуть? Как астрономы пытаются предупредить человечество об угрозах из космоса? О неизбежных и вероятных рисках для жизни на Земле расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация