Слушатели узнают, какие есть сегодня подходы к тому, чтобы остановить гибель нейронов.

Альцгеймер: тот, от которого я без ума

О мероприятии

Нейродегенеративные заболевания – одна из самых острых проблем человечества. Научившись жить дольше, люди пытаются найти пути продлевать и осмысленное существование. Что ученые знают сегодня об этих заболеваниях?

Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет о смерти нейронов в головном мозге. Попробует разобраться, почему может происходить потеря нейронов. Слушатели узнают, какие есть сегодня подходы к тому, чтобы остановить гибель нейронов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация