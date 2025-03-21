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Лекция
12+
Альцгеймер: тот, от которого я без ума

Слушатели узнают, какие есть сегодня подходы к тому, чтобы остановить гибель нейронов.

ВДНХ
30 марта, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Нейродегенеративные заболевания – одна из самых острых проблем человечества. Научившись жить дольше, люди пытаются найти пути продлевать и осмысленное существование. Что ученые знают сегодня об этих заболеваниях?

Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет о смерти нейронов в головном мозге. Попробует разобраться, почему может происходить потеря нейронов. Слушатели узнают, какие есть сегодня подходы к тому, чтобы остановить гибель нейронов.

Расписание
30
Воскресенье
Март 2025
Проспект мира 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

12 минут назад
Александр Речкин
1
# альцгеймер
# биология
# заболевания
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