О мероприятии

Когда говорят, что какие-то языки родственны друг другу, это значит, что когда-то существовал их общий язык-предок. Где жили люди, говорившие на нем? Когда? Чем они занимались? Можно ли, не имея машины времени, дать на эти вопросы сколь-нибудь обоснованные ответы? Оказывается, можно. В сравнительно-историческом языкознании разработаны методы, позволяющие выдвигать и обосновывать такие гипотезы. Что это за методы? И почему им можно доверять? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор филологических наук, профессор РАН Светлана Бурлак.



Расписание Проспект Мира 123 Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация