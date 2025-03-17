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Лекция
16+
Что может сказать язык о прародине и протокультуре дописьменных времен

Слушатели узнают про методы сравнительно-исторического языкознания.

ВДНХ
29 марта, 18:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира 123 Б

О мероприятии

Когда говорят, что какие-то языки родственны друг другу, это значит, что когда-то существовал их общий язык-предок. Где жили люди, говорившие на нем? Когда? Чем они занимались? Можно ли, не имея машины времени, дать на эти вопросы сколь-нибудь обоснованные ответы? Оказывается, можно. В сравнительно-историческом языкознании разработаны методы, позволяющие выдвигать и обосновывать такие гипотезы. Что это за методы? И почему им можно доверять? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор филологических наук, профессор РАН Светлана Бурлак.

Расписание
29
Суббота
Март 2025
Проспект Мира 123 Б Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира 123 Б

Только что
Александр Речкин
0
# история
# культура
# язык
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