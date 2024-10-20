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Ричард Брэнсон отправится на воздушном шаре в стратосферу
Британский миллиардер, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон станет участником первого испытательного полета стратосферного шара и капсулы «Нептун» с людьми на борту, которые создала американская компания Space Perspective, специализирующаяся на услугах космического туризма. Ожидается, что испытательный полет состоится в 2025 году.
Во время испытаний огромный шар, наполненный водородом, поднимет герметичную капсулу «Нептун» на высоту примерно 32 километров над поверхностью Земли. Полет продолжится примерно шесть часов.
Брэнсон станет одним из трех человек, которые отправятся в первый в мире туристический коммерческий полет на стратосферном шаре. Основатель Virgin Group присоединится к соучредителям компании Space Perspective — Джейн Пойнтер и Таберу Маккаллуму.
Если все пройдет успешно, то Space Perspective планирует начать полеты с туристами в стратосферу уже в 2026 году.
В будущих рейсах на борту капсулы будут находиться уже восемь пассажиров, а стоимость билетов составит 125 000 долларов США (или чуть больше 12 миллионов рублей по курсу).
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Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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