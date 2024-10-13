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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 минуты назад
Рейтинг: +922
Посты: 1816

Vast Space показала итоговый дизайн модуля Haven-1, который станет первой частной орбитальной станцией

Калифорнийская компания Vast Space, которая планирует во второй половине 2025 года развернуть на орбите Земли собственный аванпост под названием Haven-1, представила итоговый дизайн своей одномодульной конструкции.

Сообщество
# Vast Space
# концепты
# космос
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space

Согласно планам компании, вскоре после запуска орбитальная станция сможет принять четырех космических туристов в рамках месячной экспедиции Vast-1. Первый экипаж прибудет на станцию на космическом корабле Dragon компании SpaceX.

© Vast Space

Модуль Haven-1 представляет собой структуру 100 метров в длину и три метра в диаметре. На орбиту его доставит ракета Falcon 9.

Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
Рендер модуля Haven-1 / © Vast Space
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# Tesla
# беспилотные автомобили
# Илон Маск
# Кибертакси
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«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?

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# Tesla
# беспилотные автомобили
# Илон Маск
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Выбор редакции
7 часов назад
Березин Александр

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

SpaceX готова провести пятое летное испытание своей транспортной системы Starship, которая состоит из 71-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship. Во время испытаний компания впервые попытается поймать первую ступень ракеты механизированным захватом, ранее невиданным в истории ракетостроения. Прямая трансляция с площадки начнется в 12.00 по московскому времени.

Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# технологии
Вчера, 10:03
Юлия Трепалина

Домашние питомцы неоднозначно повлияли на развитие детей

В научной литературе немало примеров работ о пользе животных-компаньонов для людей. Однако в новом исследовании о влиянии домашних питомцев на эмоциональное здоровье, поведенческое и когнитивное развитие детей ученые неожиданно сделали не только положительные выводы.

Психология
# дети
# домашние животные
# домашние питомцы
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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
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# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
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Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
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Suren Oganesyan
22 минуты назад
И вся эта простыня написана ради того, что еще не случилось, ради провала который еще не произошел? Ну как же завидно автору который ничего не

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
27 минут назад
Да, в эпоху Эйнштейна ведущим физиком будет Эйнштейн, а в эпоху Дарвина ведущим биологом будет Дарвин. Было бы удивительно, если бы вы этому (или

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
28 минут назад
Nikki, "Сначала поливает помоями чат нет, что он тексты не умеет писать, фото делает в плохом качестве, уравнения не может решить, а в конце он у тебя

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Nikki Iw
1 час назад
Автор мне тебя жаль. Вроде бы хорошо начал, но ход мыслей абсолютно утерян. Сначала поливает помоями чат нет, что он тексты не умеет писать, фото

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Ваня Золотарев
1 час назад
Браво Илон! Аплодировал стоя! Вот что значит не воровать, а упрямо идти к цели. Надеюсь продолжение будет без таких бюрократических задержек как

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой MechazillaLive: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, и почему я не удивлен что по ссылке опять Горькавый 😁 ну да по космосу он главный а по климату Будыко.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
З, рад, что у вас не нашлось к ни единого конкретного контраргумента к статье выше. Это -- лучший критерий ее качества. Спасибо вам за ваш комментарий.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

З З
2 часа назад
Александр, боже, ты как ребенок, сделал грязь и теперь каждому пытаешься доказать что твое мнение - истина, при чём подобными глупыми приемами -

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
3 часа назад
Пламени вокруг ступени все ж многовато по бокам навряд ли так и было задумано. Однако не взорвалась, подошла к башне точно, поймали, огонь потушили.

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой MechazillaLive: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

Илья Кучеров
3 часа назад
Они таки смогли...Ну , что ж ....прекрасная физика... Споймали тягач. А вот с кораблем что то непонятное приключилось....

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой MechazillaLive: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

Александр Березин
3 часа назад
Вадим, вернитесь к этому своему комментарию к 2030 году -- и посмотрите, будут ли у вас поводы улыбнуться. Статья ведь прогнозирует, что в 2020-х

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Вадим Сергеев
3 часа назад
Я учился играть в шахматы в 1987 году. И был у меня журнал "шахматное обозрение". Так вот в то время состоялся матч между 10 мастерами спорта и 10

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
4 часа назад
Dimak, рад, что у вас не нашлось к ней ни единого конретного контраргумента. Это -- лучший критерий ее качества. Спасибо вам за ваш комментарий.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Dimak Serpg
4 часа назад
Что за убогая статья? Тонна воды.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
4 часа назад
Aleksey, "У Макса куча спорных проектов - что бурение тоннелей, что гиперлуп, что тесла семи. И что?" И то, что ни один из этих проектов не является его

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
4 часа назад
Разумеется производят и новые (в нашей стране). Погуглите.

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Mad Lynx
4 часа назад
А зачем вообще искусственный интеллект, если удастся довести до ума нейролинк? Халявных мозгов много...

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, стянул с форума, не моё 🙂 Слева исходник, справа нейросеть. Несмотря на некоторые косяки нейросеть предложила неплохой вариант

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
4 часа назад
От, " Я уже закрыл глаза на его нелепый кибертрак, который прям спроэктирован для того чтоб показать всему миру то, как не надо делать" Сайбертрак --

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, редакция кладет на авторские права и копирайт поэтому и "проще найти готовую картинку" 😁 а на деле написать ©Tesla практически то же самое

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

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