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Американский секретный космоплан выполнит орбитальные маневры
Космические силы США раскрыли информацию о маневрах космического беспилотного шаттла X-37B, что бывает крайне редко из-за секретности его миссий.
Согласно сообщению военных, космоплан выполнит серию маневров по изменению своей орбиты и сбросу компонентов.
Многоразовый космический самолет, находящийся на орбите с 28 декабря 2023 года, будет выполнять маневры аэроторможения, чтобы изменить свою траекторию. Этот метод подразумевает совершение нескольких проходов через верхние слои атмосферы планеты с использованием атмосферного сопротивления для изменения орбиты корабля и экономии топлива.
Аэродинамическое торможение позволит беспилотному шаттлу сменить орбиту и соблюсти правила по борьбе с космическим мусором, безопасно утилизировать компоненты своего служебного модуля.
Космоплан X-37B, произведенный Boeing, эксплуатируют Космические силы США совместно с Управлением быстрых возможностей ВВС (AFRCO). С момента запуска на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX из Космического центра имени Кеннеди во Флориде космоплан проводил эксперименты по воздействию радиации на семена растений.
Эксперты отметили, что нынешняя миссия X-37B, седьмая по счету, приобрела повышенное значение в свете последних разработок в области космических возможностей других стран, в частности Китая.
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Ранее семь разных компаний заявили, что смогут забрать с Красной планеты капсулы с образцами, собранными марсоходом Perseverance. Теперь в этом соревновании неожиданно появился новый сильный игрок.
Одна из самых первых галактик во Вселенной оказалась совсем не тем, что ученые ожидали увидеть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.
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