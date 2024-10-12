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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
14 минут назад
Рейтинг: +595
Посты: 1357

Американский секретный космоплан выполнит орбитальные маневры

Космические силы США раскрыли информацию о маневрах космического беспилотного шаттла X-37B, что бывает крайне редко из-за секретности его миссий. 

Сообщество
# X-37B
# космос
# США
# технологии
Рендер аэродинамического торможения космоплана / © USSF 
Рендер аэродинамического торможения космоплана / © USSF 

Согласно сообщению военных, космоплан выполнит серию маневров по изменению своей орбиты и сбросу компонентов.

Многоразовый космический самолет, находящийся на орбите с 28 декабря 2023 года, будет выполнять маневры аэроторможения, чтобы изменить свою траекторию. Этот метод подразумевает совершение нескольких проходов через верхние слои атмосферы планеты с использованием атмосферного сопротивления для изменения орбиты корабля и экономии топлива.

Аэродинамическое торможение позволит беспилотному шаттлу сменить орбиту и соблюсти правила по борьбе с космическим мусором, безопасно утилизировать компоненты своего служебного модуля.

Космоплан X-37B, произведенный Boeing, эксплуатируют Космические силы США совместно с Управлением быстрых возможностей ВВС (AFRCO). С момента запуска на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX из Космического центра имени Кеннеди во Флориде космоплан проводил эксперименты по воздействию радиации на семена растений.

Эксперты отметили, что нынешняя миссия X-37B, седьмая по счету, приобрела повышенное значение в свете последних разработок в области космических возможностей других стран, в частности Китая.

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# NASA
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# CO2
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# грузоперевозки
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# северный морской путь
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