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Китай в третий раз отправил в космос секретный космоплан
Пока SpaceX откладывает запуск беспилотного космоплана X-37B, разработанного Boeing для американских ВВС, Китай не стоит на месте. С космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия 14 декабря стартовала ракета-носитель Long March 2F. Она вывела в космос секретный китайский аппарат.
По данным государственного информагентства «Синьхуа», космоплан под названием «Шэньлун» отправился на орбиту в свой третий в истории полет. Это произошло спустя семь месяцев после предыдущей миссии, хотя между первой и второй прошло гораздо больше времени — 23 месяца.
Ранее китайский аппарат провел на орбите 276 дней и, по информации Космических сил США, вывел на орбиту неизвестный объект осенью прошлого года. Тогда эксперты предположили, что речь идет либо о засекреченном спутнике, предназначенном для изучения полета «Шэньлуна», либо о полезной нагрузке, которая уже оказалась не нужна.
С помощью сложного статистического анализа и большой библиотеки масс-спектров ученые провели новый анализ данных, собранных зондом «Кассини» у Энцелада, спутника Сатурна. В подповерхностных выбросах удалось выделить следы ранее неподтвержденных органических молекул.
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.
По мнению авторов новой работы, геомагнитные бури способны привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации, а это может вызвать несчастные случаи на железнодорожных путях. Хотя такие события происходят редко, их не стоит недооценивать.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.
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