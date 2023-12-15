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Китай в третий раз отправил в космос секретный космоплан

Пока SpaceX откладывает запуск беспилотного космоплана X-37B, разработанного Boeing для американских ВВС, Китай не стоит на месте. С космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия 14 декабря стартовала ракета-носитель Long March 2F. Она вывела в космос секретный китайский аппарат.

Условное изображение китайского многоразового космоплана / © Erik Simonsen / Getty Images

По данным государственного информагентства «Синьхуа», космоплан под названием «Шэньлун» отправился на орбиту в свой третий в истории полет. Это произошло спустя семь месяцев после предыдущей миссии, хотя между первой и второй прошло гораздо больше времени — 23 месяца.

Ранее китайский аппарат провел на орбите 276 дней и, по информации Космических сил США, вывел на орбиту неизвестный объект осенью прошлого года. Тогда эксперты предположили, что речь идет либо о засекреченном спутнике, предназначенном для изучения полета «Шэньлуна», либо о полезной нагрузке, которая уже оказалась не нужна.