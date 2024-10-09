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Tesla Cybertruck модернизировали для борьбы с наркоманией

Департамент полиции Ирвайна (Калифорния, США) представил модернизированный электрический пикап Tesla Cybertruck. Однако стражи правопорядка не будут использовать его в качестве патрульной машины.

Модернизированный Tesla Cybertruck / © Irvine PD

Представители департамента полиции ясно дали понять, что главная цель — привлечь внимание к странному транспортному средству, так как Cybertruck — один из самых противоречивых электромобилей в мире.

Его дизайн годами высмеивался в интернете, но машина привлекает внимание людей.

Модернизированный Tesla Cybertruck / © Irvine PD

Полицейские планируют использовать модернизированный Cybertruck в программе сопротивления злоупотреблению наркотиками (DARE). По мнению специалистов, наркоманы будут стягиваться к Cybertruck, как мотыльки на огонек, где их уже будут поджидать офицеры полиции.

Салон модернизированного Tesla Cybertruck / © Irvine PD

Не плохое обоснование привел департамент, чтобы купить электромобиль за 100 000 долларов США.