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Tesla Cybertruck модернизировали для борьбы с наркоманией
Департамент полиции Ирвайна (Калифорния, США) представил модернизированный электрический пикап Tesla Cybertruck. Однако стражи правопорядка не будут использовать его в качестве патрульной машины.
Представители департамента полиции ясно дали понять, что главная цель — привлечь внимание к странному транспортному средству, так как Cybertruck — один из самых противоречивых электромобилей в мире.
Его дизайн годами высмеивался в интернете, но машина привлекает внимание людей.
Полицейские планируют использовать модернизированный Cybertruck в программе сопротивления злоупотреблению наркотиками (DARE). По мнению специалистов, наркоманы будут стягиваться к Cybertruck, как мотыльки на огонек, где их уже будут поджидать офицеры полиции.
Не плохое обоснование привел департамент, чтобы купить электромобиль за 100 000 долларов США.
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