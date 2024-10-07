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Система лазерной космической связи NASA установила новый рекорд

Специалисты NASA сообщили о новой передаче данных с зонда «Психея» (Psyche) с помощью системы лазерной связи — на этот раз с расстояния более 460 миллионов километров от Земли. Это больше максимальной дистанции от нашей планеты до Марса.

Художественная иллюстрация: зонд «Психея» передает данные на Землю с помощью системы оптической связи (Deep Space Optical Communications, DSOC) / © NASA / JPL-Caltech

Зонд «Психея» в прошлом году отправился в космическое пространство, чтобы исследовать одноименный астероид. Среди прочего инженеры оснастили аппарат экспериментальной системой оптической связи (Deep Space Optical Communications, DSOC), которая, в отличие от традиционной радиосвязи, способна передавать данные в десятки раз быстрее.

Первый эксперимент с оптической связью состоялся в декабре 2023 года. Тогда «Психея» передала на Землю 15-секундный ролик (видео загрузили в зонд до его запуска в космос) с участием рыжего полосатого кота по кличке Татерс — питомца одного из сотрудников NASA. В тот момент аппарат находился на расстоянии 31 миллиона километров от нашей планеты. Скорость передачи данных составила 267 мегабит в секунду.

В апреле 2024-го инженеры провели новый тест оптической связи: «Психея» передала сообщение, находясь на расстоянии 226 миллионов километров от Земли. Скорость передачи составила 25 мегабит в секунду вместо одного мегабита в секунду, как предполагали специалисты.

В конце июля автоматическая межпланетная станция вновь активировала лазер, будучи на расстоянии 460 миллионов километров от Земли. Вновь скорость передачи данных превысила ожидания инженеров: зонд отправил информацию со скоростью 6,25 мегабита в секунду.