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Видео с котиком впервые передали из глубокого космоса на Землю

Автоматическая межпланетная станция Psyche, которая сейчас направляется к астероиду (16) Психея, с помощью современной лазерной системы связи предала на Землю видео с котом в высоком разрешении. Расстояние составило 31 миллион километров.

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA смотрят видеоролик, который передал зонд Psyche / © NASA / JPL-Caltech

Пятнадцатисекундный ролик с участием рыжего полосатого кота по кличке Татерс — питомца одного из сотрудников NASA — стал первым видео, транслируемым из глубокого космоса. Это показало возможность передачи данных с высокой скоростью.

© NASA / JPL-Caltech

Для отправки Ultra-HD-видео на Землю потребовалась 101 секунда при максимальной скорости передачи данных в 267 мегабит в секунду — быстрее, чем может предоставить большинство широкополосных интернет-соединений на Земле.