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Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения

Венецианский биолог Сэмми Бассо, который был самым известным и «старым» человеком, страдавшим редким генетическим заболеванием под названием прогерия, умер в 28 лет.

Сэмми Бассо / © Getty Images

Сэмми Бассо родился в 1995 году в Италии. В два года ему поставили диагноз «прогерия». В 2005 году он и его родители основали Итальянскую ассоциацию прогерии.

Прогерия, также известная как синдром Хатчинсона-Гилфорда, приводит к быстрому старению организма, из-за чего человек выглядит старше своих лет. Средняя продолжительность жизни с этим врожденным заболеванием без лечения составляет 13,5 года. В мире зарегистрировано всего 130 случаев прогерии, четыре из которых — в Италии.

Сэмми Бассо прославился благодаря документальному фильму National Geographic «Путешествие Сэмми», в котором рассказывается о его поездке по трассе 66 в Соединенных Штатах, от Чикаго до Лос-Анджелеса.