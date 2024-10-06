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Уровень главного притока Амазонки в Бразилии упал до рекордно низкого за всю историю наблюдений

Уровень воды в реке Солимойнс, одном из двух крупнейших притоков реки Амазонки в Бразилии, упал до самого низкого показателя за всю историю наблюдений. Причиной стала сильнейшая засуха. В результате деревни, расположенные на берегах реки, остались без продовольствия, воды и транспорта.

Грузовая баржа села на мель на песчаной отмели на реке Солимойнс, одном из крупнейших притоков реки Амазонки / © Reuters

По данным Агентства гражданской обороны, в Манакапуру, примерно в 100 километрах вверх по течению от столицы штата Манауса, где Солимойнс впадает в Риу-Негру, образуя могучую Амазонку, уровень воды составляет всего три метра. Это на 11 сантиметров ниже предыдущего рекордно низкого значения, зарегистрированного 25 октября прошлого года.

Поскольку до окончания сухого сезона остается еще почти месяц, ожидается, что уровень реки Солимойнс, которая течет с Анд в Перу, в ближайшие недели еще больше понизится. Это усугубит кризис для прибрежных деревень.

Экологи утверждают, что изменение климата и глобальное потепление приводят к высыханию рек Амазонки и беспрецедентным лесным пожарам, уничтожающим растительность.