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Спутниковые снимки показали, как Иран готовится к ответному израильскому удару

В ночь на 1 октября Иран устроил массированную атаку по Израилю, выпустив, по разным оценкам, от 200 до 500 ракет. Сразу после этого удара начальник Генерального штаба израильской армии заявил, что Иран ждет мощный ответ, который «увидит весь Ближний Восток».

Спутниковый снимок острова Харг, который покинули иранские танкеры / © Google Earth

Многие израильские официальные лица указывали на нефтяные объекты Ирана как на вероятную цель атаки. В этой связи неудивительно, что новые спутниковые снимки, которые проанализировали журналисты сайта HunterBrook, показали: иранские нефтяные танкеры покинули остров Харг в Персидском заливе. Именно через него проходит 90% экспорта иранской нефти.

Это первый случай в истории, когда все танкеры покинули постоянное место своей стоянки.

Спутниковые снимки острова Харг, сделанные с ноября 2023-го по октябрь 2024 года, показывают, что все иранские танкеры впервые покинули постоянное место своей стоянки / © HunterBrook