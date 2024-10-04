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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
4 минуты назад
Рейтинг: +594
Посты: 1350

Спутниковые снимки показали, как Иран готовится к ответному израильскому удару

В ночь на 1 октября Иран устроил массированную атаку по Израилю, выпустив, по разным оценкам, от 200 до 500 ракет. Сразу после этого удара начальник Генерального штаба израильской армии заявил, что Иран ждет мощный ответ, который «увидит весь Ближний Восток».

Сообщество
# Израиль
# Иран
# оружие
# спутники
Спутниковый снимок острова Харг, который покинули иранские танкеры / © Google Earth
Спутниковый снимок острова Харг, который покинули иранские танкеры / © Google Earth

Многие израильские официальные лица указывали на нефтяные объекты Ирана как на вероятную цель атаки. В этой связи неудивительно, что новые спутниковые снимки, которые проанализировали журналисты сайта HunterBrook, показали: иранские нефтяные танкеры покинули остров Харг в Персидском заливе. Именно через него проходит 90% экспорта иранской нефти.

Это первый случай в истории, когда все танкеры покинули постоянное место своей стоянки.

Спутниковые снимки острова Харг, сделанные с ноября 2023-го по октябрь 2024 года, показывают, что все иранские танкеры впервые покинули постоянное место своей стоянки / © HunterBrook
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# активность головного мозга
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# биоэнергетика
# топливо будущего
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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
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# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
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Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
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