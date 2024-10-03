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NASA отключило еще один научный инструмент зонда «Вояджер-2»

Инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA 26 сентября дали команду зонду «Вояджер-2» на отключение одного из его научных инструментов. Эта мера позволит продлить срок работы аппарата, который отправился в космос в далеком 1977 году.

Зонд «Вояджер-2» / © NASA / JPL

Специалисты решили отключить плазменный датчик под названием Plasma Science Experiment (PLS), благодаря которому в 2018 году ученые получили достоверные доказательства того, что «Вояджер-2» покинул гелиосферу — область околосолнечного пространства, состоящую из частиц солнечного ветра, которые находятся внутри магнитного поля, созданного нашей звездой.

Дело в том, что зонд работает благодаря радиоизотопным теплоэлектрическим генераторам. Однако их выходная мощность падает на четыре ватта в год. Поэтому инженерам приходится время от времени отключать некоторые научные приборы «Вояджера-2», чтобы он мог продолжать свое путешествие и поддерживать связь с Землей.