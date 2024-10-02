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Гонщик на электромотоцикле RW-5 Voxan установил сразу четыре рекорда скорости

Луи-Мари Блондель на электромотоцикле RW-5 Voxan без обтекателя / © Venturi Group

Во время заездов французский гонщик Луи-Мари Блондель на электромотоцикле RW-5 Voxan сумел установить сразу четыре мировых рекорда в категории для электробайков весом до 150 килограммов.

Электрический мотоцикл RW-5 Voxan / © Venturi Group

Он развил скорость 271,515 километра в час на дистанции в один километр и 271,323 километра в час в заезде на одну милю на версии RW-5 без обтекателя. В версии с обтекателем электромотоцикл RW-5 Voxan развил скорость 289,787 километра в час на дистанции в один километр и 289,738 километра в час в заезде на одну милю.

Теперь рекорды ждут признания Международной федерацией мотоспорта (FIM).