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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 минут назад
Рейтинг: +592
Посты: 1339

Инфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 года

Американский финансист, миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио представил свежий отчет «Индекса сверхдержав — 2024». Его анализ основан в том числе на таких показателях, как экономика, военная мощь и торговые отношения.

Сообщество
# Китай
# оружие
# Россия
# статистика
# США
# финансы
# экономика
Рейтинг мировых сверхдержав 2024 года / © visualcapitalist  
Рейтинг мировых сверхдержав 2024 года / © visualcapitalist  

Далио считает, что США должны оставаться ведущей мировой сверхдержавой, чему способствуют доминирование их валюты на мировых финансовых рынках и технологические инновации.

Будучи крупнейшим в мире экспортером, Китай следует за США, движимый своей мощью в торговле и производстве. Укреплять его позиции помогает растущая военная сила: на сегодня Поднебесная имеет крупнейший в мире военно-морской флот и высокомодернизированный оборонный сектор.

Россия, по мнению американского миллиардера, замыкает десятку лидеров. 

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