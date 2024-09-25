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Инфографика: рейтинг мировых сверхдержав 2024 года

Американский финансист, миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио представил свежий отчет «Индекса сверхдержав — 2024». Его анализ основан в том числе на таких показателях, как экономика, военная мощь и торговые отношения.

Рейтинг мировых сверхдержав 2024 года / © visualcapitalist

Далио считает, что США должны оставаться ведущей мировой сверхдержавой, чему способствуют доминирование их валюты на мировых финансовых рынках и технологические инновации.

Будучи крупнейшим в мире экспортером, Китай следует за США, движимый своей мощью в торговле и производстве. Укреплять его позиции помогает растущая военная сила: на сегодня Поднебесная имеет крупнейший в мире военно-морской флот и высокомодернизированный оборонный сектор.

Россия, по мнению американского миллиардера, замыкает десятку лидеров.