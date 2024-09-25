Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Канаде опубликовали первое изображение неопознанного объекта, сбитого в прошлом году
Власти Канады показали изображение неопознанного объекта, сбитого над малонаселенной территорией Юкон на северо-западе страны в феврале 2023 года истребителем F-22 Raptor ВВС США.
Канадское CTV News первым опубликовало изображение объекта, известного как «Неопознанное воздушное явление (UAP) № 23». Термин UAP власти США, Канады и других стран используют для обозначения того, что в прошлом обычно называли НЛО (неопознанный летающий объект).
UAP № 23 сбили над Юконом 11 февраля 2023 года. Это произошло спустя два дня после того, как другой неопознанный объект — UAP № 20 — был сбит в воздушном пространстве США, у северного побережья Аляски. Третий неопознанный объект, пролетавший над озером Гурон, сбили 12 февраля.
Изображение UAP № 23 показывает, что объект имеет цилиндрическую форму — вероятно, это небольшой частично металлический воздушный шар с грузом. Однако точных сведений, что это был за объект и какой груз он нес, СМИ не привели.
Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.
Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.
Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.
Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.
Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.
Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Глобализация и первый апокалипсис: Что еще вы не знаете о бронзовом веке?
Живем ли мы в голограмме
Компактификация измерений: почему мы воспринимаем только четыре измерения
Портрет воина
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии