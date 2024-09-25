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В Канаде опубликовали первое изображение неопознанного объекта, сбитого в прошлом году

Власти Канады показали изображение неопознанного объекта, сбитого над малонаселенной территорией Юкон на северо-западе страны в феврале 2023 года истребителем F-22 Raptor ВВС США.

Снимок объекта, известный под обозначением «Неопознанное воздушное явление (UAP) № 23» / © CTV News

Канадское CTV News первым опубликовало изображение объекта, известного как «Неопознанное воздушное явление (UAP) № 23». Термин UAP власти США, Канады и других стран используют для обозначения того, что в прошлом обычно называли НЛО (неопознанный летающий объект).

UAP № 23 сбили над Юконом 11 февраля 2023 года. Это произошло спустя два дня после того, как другой неопознанный объект — UAP № 20 — был сбит в воздушном пространстве США, у северного побережья Аляски. Третий неопознанный объект, пролетавший над озером Гурон, сбили 12 февраля.

Изображение UAP № 23 показывает, что объект имеет цилиндрическую форму — вероятно, это небольшой частично металлический воздушный шар с грузом. Однако точных сведений, что это был за объект и какой груз он нес, СМИ не привели.