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Electronic Arts представила ИИ, позволяющий создать видеоигру без навыков программирования

Представьте себе систему, созданную на базе искусственного интеллекта и позволяющую пользователям создавать видеоигры с нуля, без каких-либо знаний в области программирования. У них будет возможность изменять все: от обстановки и внешнего вида персонажей до игровой механики. Звучит фантастически, но скоро это может стать реальностью.

Презентация нового ИИ, который позволяет пользователю создать видеоигру / © Electronic Arts

Американская корпорация Electronic Arts (EA), занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр, в опубликованном недавно видеоролике продемонстрировала такое будущее, рассказав о пока невыпущенной программе «От воображения к творению» (Imagination to Creation).

© Electronic Arts

На видеозаписи два геймера за кадром создают игру в стиле Minecraft, включающую лабиринт из картонных коробок. С помощью серии быстрых подсказок пользователи усложняют лабиринт, добавляя новые правила — например, что коробки могут разрушиться, если в них попадет граната. Изменения проявляются практически мгновенно.

Конечно, это лишь концепт, поэтому еще предстоит увидеть, насколько хорошо ИИ будет работать в реальных условиях с настоящими геймерами. Главный вопрос заключается в том, как такое будущее может повлиять на всю индустрию создания видеоигр.