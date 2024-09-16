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Суперкомпьютер Маска поспособствует преждевременной смерти местных жителей
Недавно в Южном Мемфисе (штат Теннесси) появился новый промышленный объект, построенный всего за 122 дня. Как оказалось, он предназначен для получения электроэнергии, которая обеспечит работу нейросети Grok стартапа xAI Илона Маска.
В начале лета журналисты узнали об амбициях Маска создать «гигакомпьютер», который он назвал Colossus. Система уже начала обучение ИИ с использованием 100 000 графических процессоров Nvidia H100 с жидкостным охлаждением, которые делают эту систему самой мощной для обучения ИИ в мире. Уже в ближайшие месяцы xAI планирует установить в суперкомпьютер еще 100 000 процессоров.
Суперкомпьютер нужен Маску для создания сильного искусственного интеллекта (AGI), который, несмотря на недостаток базовых знаний, может выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим.
Однако генеративные инструменты ИИ, такие как Grok, потребляют много энергии. По данным NPR, суперкомпьютер Маска частично питается от 18 метановых газогенераторов, ни на один из которых миллиардер не получил разрешения.
Эти газогенераторы уже выбрасывают дымные пары в воздух, хотя жители этого района и так страдают от непропорционально высокого уровня заболеваемости раком и гораздо более низкой продолжительности жизни — по сравнению с соседними районами.
Городские власти Мемфиса, которые знали о строительстве объекта, подписали соглашения о неразглашении информации о нем. Это означает, что объект возвели не только молниеносно, но без участия или даже без ведома членов сообщества, которые столкнутся с экологическими последствиями.
Хотя искусственный интеллект представляет собой передовую технологию, он налагает на общество такое же бремя загрязнения, как и прочая промышленность на протяжении последних 100 лет.
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