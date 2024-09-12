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Boeing могут исключить из индекса крупнейших компаний США, заменив на Tesla
Американские аналитики по аэрокосмической отрасли предложили исключить компанию Boeing из промышленного индекса Доу Джонса, который предназначен для отслеживания развития промышленной составляющей фондовых рынков США и сегодня охватывает 30 крупнейших компаний в стране.
Как считают ряд экспертов, опрошенных журналистами телеканала CNN, Boeing больше не входит в категорию компаний с крепким финансовым балансом. Производитель самолетов не показывал годовую прибыль с 2018 года, накопив операционные убытки в размере 33,3 миллиарда долларов США.
Кроме того, аэрокосмический гигант испытывает множество нерешенных проблем, из-за которых его дальнейшее присутствие в индексе вызывает недоумение. Это проблемы с безопасностью и качеством пассажирских самолетов, недостаточная квалификация сотрудников компании, медленная разработка авиалайнеров серии 777X, а также возвращение космического корабля Starliner в бесплотном режиме на Землю, пока его экипаж вынужден дожидаться помощи SpaceX.
Рейтинговые агентства уже снизили кредитный рейтинг Boeing до нижней планки «инвестиционного уровня», поэтому, как предположили аналитики, компании с лучшим финансовым положением, например Lockheed Martin или Tesla, могут заменить Boeing в индексе Доу Джонса. Тем более что прецеденты уже были: в 2020 году ExxonMobil заменили на Salesforce.
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