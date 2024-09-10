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Apple показала новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которые могут стать лучшими смартфонами для фотографов
На презентации в Калифорнии технологический гигант Apple представил свои новые флагманские смартфоны — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Они предлагают массу возможностей для мобильных фотографов и видеооператоров.
Хотя обе новые модели iPhone Pro, на первый взгляд, очень похожи на своих предшественников, у них немало изменений как внутри, так и снаружи.
Есть ожидаемые улучшения, такие как переход на новые, более быстрые процессоры A18 — которые, несомненно, будут управлять некоторыми функциями ИИ от Apple в iOS 18 и последующих версиях. Есть и некоторые удивительные улучшения: большие экраны и более тонкие рамки.
iPhone 16 Pro получил 6,3-дюймовый дисплей, а iPhone 16 Pro Max — 6,9-дюймовый. Это самые большие дисплеи для iPhone, представители Apple назвали их лучшими.
Однако сами смартфоны стали больше лишь немного, поскольку увеличенный размер дисплея в первую очередь обусловлен более тонкими рамками.
Для фотографов, пожалуй, самым приятным изменением стало то, что больше не нужно выбирать более крупную модель Max, чтобы пользоваться всеми новейшими технологиями обработки изображений от Apple.
Семейство iPhone 16, включая версию Pro, было разработано с нуля для Apple Intelligence. В своей презентации Apple специально обратилась к фотографам, заявив, что они могут использовать Apple Intelligence для анализа сцен (например, фотогеничности) и поиска конкретных снимков.
iPhone 16 Pro получил 48-мегапиксельную камеру Fusion и инновационный интерфейс. Новая камера оснащена датчиком Quad Pixel второго поколения, который может считывать данные в два раза быстрее, обеспечивая более высокую производительность, особенно при съемке в движении.
iPhone 16 Pro оснастили сенсорной кнопкой управления камерой. Просто проводя по ее поверхности, можно изменять масштаб или настраивать параметры камеры. Нажатие и двойное нажатие тоже имеют собственные функции, а обновление, которое выйдет позже в этом году, добавит больше функций фокусировки и замера экспозиции.
Стоимость iPhone 16 Pro составит 1000 долларов (примерно 90 тысяч рублей по курсу), Pro Max — 1200 долларов (109 тысяч рублей). Однако цены в России будут выше — во всяком случае, первое время.
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