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Apple показала новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которые могут стать лучшими смартфонами для фотографов

На презентации в Калифорнии технологический гигант Apple представил свои новые флагманские смартфоны — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Они предлагают массу возможностей для мобильных фотографов и видеооператоров.

iPhone 16 / © Apple

Хотя обе новые модели iPhone Pro, на первый взгляд, очень похожи на своих предшественников, у них немало изменений как внутри, так и снаружи.

Есть ожидаемые улучшения, такие как переход на новые, более быстрые процессоры A18 — которые, несомненно, будут управлять некоторыми функциями ИИ от Apple в iOS 18 и последующих версиях. Есть и некоторые удивительные улучшения: большие экраны и более тонкие рамки.

© Apple

iPhone 16 Pro получил 6,3-дюймовый дисплей, а iPhone 16 Pro Max — 6,9-дюймовый. Это самые большие дисплеи для iPhone, представители Apple назвали их лучшими.

Однако сами смартфоны стали больше лишь немного, поскольку увеличенный размер дисплея в первую очередь обусловлен более тонкими рамками.

iPhone 16 / © Apple

Для фотографов, пожалуй, самым приятным изменением стало то, что больше не нужно выбирать более крупную модель Max, чтобы пользоваться всеми новейшими технологиями обработки изображений от Apple.

iPhone 16 Pro и Pro Max / © Apple

Семейство iPhone 16, включая версию Pro, было разработано с нуля для Apple Intelligence. В своей презентации Apple специально обратилась к фотографам, заявив, что они могут использовать Apple Intelligence для анализа сцен (например, фотогеничности) и поиска конкретных снимков.

iPhone 16 Pro получил 48-мегапиксельную камеру Fusion и инновационный интерфейс. Новая камера оснащена датчиком Quad Pixel второго поколения, который может считывать данные в два раза быстрее, обеспечивая более высокую производительность, особенно при съемке в движении.

Кнопка управления камерой / © Apple

iPhone 16 Pro оснастили сенсорной кнопкой управления камерой. Просто проводя по ее поверхности, можно изменять масштаб или настраивать параметры камеры. Нажатие и двойное нажатие тоже имеют собственные функции, а обновление, которое выйдет позже в этом году, добавит больше функций фокусировки и замера экспозиции.

Стоимость iPhone 16 Pro составит 1000 долларов (примерно 90 тысяч рублей по курсу), Pro Max — 1200 долларов (109 тысяч рублей). Однако цены в России будут выше — во всяком случае, первое время.