Самые высококачественные фотографии Луны

Кошки, как и собаки, умеют бегать за игрушками и возвращать их хозяевам. Это науке хорошо известно. Но кто из них делает это охотнее? Чтобы ответить на вопрос, американские ученые решили сравнить оба вида домашних питомцев. Они назвали наиболее восприимчивые к этой игре породы, а также порассуждали о природе такого поведения.