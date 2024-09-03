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Blue Origin приблизилась к дебютному запуску ракеты New Glenn
Американская космическая компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, готовится приступить к завершающей фазе подготовки к запуску ракеты New Glenn. Ее вторую ступень доставили на стартовый комплекс во Флориде.
В течение двух недель Blue Origin планирует провести статическое огневое испытание верхней ступени ракеты, которая приводится в действие двумя двигателями BE-3U. Затем, во время первого запуска, New Glenn должна будет отправить в космос два относительно небольших космических аппарата миссии ESCAPADE, которые направятся к Марсу. Стартовое окно будет открыто с 13 по 21 октября.
Пока не ясно, успеет ли Blue Origin интегрировать, протестировать и запустить ESCAPADE. До этого момента компания должна успешно провести испытательный запуск двигателей второй ступени, а затем вывезти первую ступень на стартовый комплекс на мысе Канаверал.
План заключается в том, чтобы соединить вторую и первую ступени ракеты и добавить обтекатель полезной нагрузки с космическим аппаратом внутри, прежде чем провести короткое статическое огневое испытание первой ступени.
График представляется амбициозным, ведь окончательная интеграция ступеней — зачастую именно тот момент, когда у новых ракет вскрываются главные проблемы. Наконец, инженеры Blue Origin попытаются выполнить возвращение первой ступени, чтобы в дальнейшем повторно использовать ее.
Предполагается, что New Glenn с полностью многоразовой первой ступенью сможет доставлять до 50 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.
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