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Астрофотограф запечатлел комету C/2023 E1 (Atlas) на фоне туманностей глубокого космоса
Мигель Кларо (Miguel Claro) в течение 11 летних ночей снимал туманность Летучая Мышь и однажды запечатлел комету C/2023 E1 (Atlas), которая совершает один оборот вокруг Солнца каждые 85 лет.
На изображении видна эмиссионная туманность Летучая Мышь, или NGC 6995, в созвездии Лебедь. На ее фоне расположено космическое облако, которое астрономы-любители называют туманностью Кальмар за визуальное сходство с этим морским обитателем.
Вблизи края красноватых крыльев Летучей Мыши заметен зеленоватый рассеянный шар — это и есть комета C/2023 E1 (Atlas), яркость которой составляет 14,7 звездной величины.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.
Один из самых долговечных материалов для дорог — асфальт с волокнами хризотил-асбеста. Он устойчив к перепадам температур, предотвращает образования пустот и трещин в асфальте, может повысить срок службы дорог до 25 лет. Однако его все реже используют из-за избытка волокон в составе асфальтобетонной смеси, которые ухудшают некоторые показатели и влияют на качество дорожного покрытия. Ученые Пермского Политеха разработали и испытали способ регулирования содержания хризотил-асбеста в строительном щебне. Это позволит решить проблему избытка частиц, изготовить качественное покрытие, отвечающее всем нормам ГОСТ, и снизить затраты на производство.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.
Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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