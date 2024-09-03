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Астрофотограф запечатлел комету C/2023 E1 (Atlas) на фоне туманностей глубокого космоса

Мигель Кларо (Miguel Claro) в течение 11 летних ночей снимал туманность Летучая Мышь и однажды запечатлел комету C/2023 E1 (Atlas), которая совершает один оборот вокруг Солнца каждые 85 лет.

Комета C/2023 E1 (Atlas) на фоне туманностей глубокого космоса / © Miguel Claro

На изображении видна эмиссионная туманность Летучая Мышь, или NGC 6995, в созвездии Лебедь. На ее фоне расположено космическое облако, которое астрономы-любители называют туманностью Кальмар за визуальное сходство с этим морским обитателем.

Вблизи края красноватых крыльев Летучей Мыши заметен зеленоватый рассеянный шар — это и есть комета C/2023 E1 (Atlas), яркость которой составляет 14,7 звездной величины.

Комета C/2023 E1 (Atlas) на фоне туманностей глубокого космоса / © Miguel Claro