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Крупнейшее в мире парусное грузовое судно отправилось в первый рейс через Атлантику

Огромное парусное грузовое судно стартовало из порта во французском городе Гавре. Задача — преодолеть расстояние более чем в 6700 километров через Атлантический океан до Нью-Йорка.

Парусное грузовое судно Anemos / © TOWT

Судно, получившее название Anemos и построенное французской компанией Trans Oceanic Wind Transport (TOWT), перевозит груз массой 1000 тонн. Инженеры надеются, что, полагаясь частично или полностью на ветер вместо нефти или дизельного топлива, будущие грузовые парусные суда смогут значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Anemos — крупнейшее парусное грузовое судно из когда-либо созданных: его длина составляет 80 метров, ширина — 15 метров, высота — 62 метра.

Уникальное судно не полагается на людей в регулировке парусов. Сложная система шкивов, приводов и датчиков сама заботится о такелаже.

TOWT планирует построить флот как минимум из восьми судов, которые смогут перевозить в общей сложности 200 000 тонн товаров ежегодно.

Anemos покинул Гавр 20 августа и, как ожидается, прибудет в Нью-Йорк 3 сентября.