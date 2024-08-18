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Камера темной энергии получила новое изображение скопления Волосы Вероники

Астрономы, работающие в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, опубликовали новое изображение галактического скопления Волосы Вероники. Оно расположено на расстоянии приблизительно 330 миллионов световых лет от Земли, по направлению к одноименному созвездию. Снимок получили с помощью Камеры темной энергии (DECam) телескопа имени Виктора Бланко.

Галактическое скопление Волосы Вероники, в котором расположено более тысячи идентифицированных галактик / © CTIO / NOIRLab / DOE / NSF / AURA: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)

Созвездие Волосы Вероники назвали в честь Береники (Вероники), жены египетского царя Птолемея III, который правил в III веке до нашей эры. Когда Птолемей отправился в военный поход, Береника принесла свои волосы в жертву богам, чтобы муж благополучно вернулся домой.

Согласно мифу, ее волосы исчезли таинственным образом, а придворный астроном объяснил, что они были помещены на небо и стали новыми звездами.

В XX веке созвездие Волосы Вероники привлекло внимание ученых, когда швейцарский астроном Фриц Цвикки провел расчеты его массы и установил, что наблюдаемая масса скопления оказалась в 400 раз ниже необходимой, чтобы удерживать галактики от разлетания. Это противоречие привело к появлению гипотезы о существовании некоей скрытой массы — невидимого вещества, не испускавшего никакого электромагнитного излучения и выдававшего себя лишь по гравитационному воздействию на небесные тела. Сегодня для его обозначения используют термин «темная материя».