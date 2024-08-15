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Российские школьники победили на первой Международной олимпиаде по ИИ
Сборная России завоевала золото на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), которая прошла в Болгарии с 9 по 14 августа. В соревновании участвовали представители 40 стран, включая Китай, Японию, США.
Школьникам предстояло пройти два этапа: научный и практический. В первом раунде участники решали три задачи, имитирующие реальные научные исследования в области ИИ, используя навыки программирования. Российская команда в этом туре набрала абсолютное большинство конкурсных баллов.
Затем участники занимались разработкой и экспериментами о поведении программного обеспечения ИИ: ChatGPT, Dalle-2 и других. На этом этапе школьники из России стали вторыми, однако по общему зачету получили золотые медали
Героями олимпиады стали учащиеся и выпускники московской школы «Летово» — Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко, Анастасия Гайнуллина.
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Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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