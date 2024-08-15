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Российские школьники победили на первой Международной олимпиаде по ИИ

Сборная России завоевала золото на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), которая прошла в Болгарии с 9 по 14 августа. В соревновании участвовали представители 40 стран, включая Китай, Японию, США.

Сборная России, которая завоевала золото на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту / © government

Школьникам предстояло пройти два этапа: научный и практический. В первом раунде участники решали три задачи, имитирующие реальные научные исследования в области ИИ, используя навыки программирования. Российская команда в этом туре набрала абсолютное большинство конкурсных баллов.

Затем участники занимались разработкой и экспериментами о поведении программного обеспечения ИИ: ChatGPT, Dalle-2 и других. На этом этапе школьники из России стали вторыми, однако по общему зачету получили золотые медали

Героями олимпиады стали учащиеся и выпускники московской школы «Летово» — Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко, Анастасия Гайнуллина.