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ChatGPT «сошел с ума» и начал разговаривать имитированным голосом пользователя
Компания OpenAI опубликовала отчет, в котором подробно описаны «ключевые области риска» последней версии крупной языковой модели GPT-4o и способы избежать их.
В одном случае специалисты OpenAI обнаружили, что расширенный голосовой режим модели, позволяющий общаться с ChatGPT, начал неожиданно разговаривать имитированным голосом самого пользователя. В какой-то момент ChatGPT посреди ответа на запрос человека внезапно закричал «Нет!», а потом начал говорить сгенерированным голосом.
Специалисты OpenAI объяснили, что это произошло из-за того, что шум в вводимых пользователем данных сбил модель с толку и заменил авторизованный образец голоса в системной подсказке на звуковой ввод от человека.
Компания также отметила,что риск непреднамеренного копирования голоса остается «минимальным». OpenAI уже заблокировала такую функцию.
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