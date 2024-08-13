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«Ростех» представил носимую систему борьбы с беспилотниками

Промышленный концерн «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил во время форума «Армия-2024» мобильную систему радиоэлектронной борьбы «Сурикат-О/П», которая предназначен для защиты личного состава от дронов.

Мобильная система радиоэлектронной борьбы «Сурикат-О/П» / © «Ростех»

Новое устройство состоит из двух раздельных модулей. Один отвечает за обнаружение беспилотников противника, второй — за их подавление. «Сурикат-О/П», который весит 2,75 килограмма, легко прикрепить к одежде или бронежилету.

«Сурикат-О/П» способен обнаружить вражеский дрон на дистанции не менее одного километра, а затем подавить цель на безопасном для человека расстоянии — не менее 300 метров. Время работы в режиме обнаружения составляет 12 часов, а подавления — 1,5 часа.

Сейчас мобильная система проходит последние испытания и уже идет подготовка к ее серийному выпуску.