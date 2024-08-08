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Mars Express запечатлел регион, в котором в древности находилось крупнейшее марсианское озеро

Специалисты Европейского космического агентства показали новую фотографию, которую сделала автоматическая межпланетная станция Mars Express. На снимке запечатлен регион под названием Каралис Хаос (Caralis Chaos). По мнению специалистов, в прошлом на его территории находилось одно из крупнейших озер Красной планеты.

Карта региона Каралис Хаос / © ESA / DLR / FU Berlin

В далеком прошлом Красной планеты, примерно 3,7 миллиарда лет тому назад, по ее поверхности текли потоки воды, которые образовывали постоянные водоемы. Обширный регион, окружающий Каралис Хаос, на самом деле содержит несколько древних озерных бассейнов, которые вместе образуют остатки огромного озера, занимавшего площадь более миллиона квадратных километров — озеро Эридания.

Топографическая карта региона Каралис Хаос / © ESA / DLR / FU Berlin

Интересно, что Эриданию, специалисты Европейского космического агентства называют озером, хотя его площадь почти в три раза превышала площадь Черного моря.

Участок марсианского региона Каралис Хаос, где располагалось озеро Эридания / © ESA / DLR / FU Berlin

По мере изменения марсианского климата, озеро Эридания уменьшилось размерах, распалось на ряд небольших водоемов, которые затем полностью высохли.

Участок марсианского региона Каралис Хаос, где располагалось озеро Эридания / © ESA / DLR / FU Berlin