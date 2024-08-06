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Владельцы Tesla устроили масштабное световое шоу с участием своих электромобилей
В Кремниевой долине владельцы Tesla провели мероприятие X Takeover, которое наряду с неожиданным виртуальным появлением Илона Маска включало световое шоу, устроенное электромобилями компании.
Функцию светового шоу впервые представили в Model X еще в 2015 году, позже компания Маска внедрила ее в качестве основной и на другие свои электромобили.
С тех пор сходки фанатов Tesla включают масштабные организованные световые шоу, в которых участвуют сотни и даже тысячи электрических авто.
В мероприятии под названием X Takeover поучаствовали тысячи энтузиастов Tesla и SpaceX, прозвучали доклады главного конструктора Tesla Франца фон Хольцхаузена, астронавта и предпринимателя Джареда Айзекмана. Кроме того, состоялось неожиданное восьмичасовое интервью с Маском в виртуальном формате, а кульминацией вечера стало световое шоу.
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