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Тайвань при поддержке американцев создаст армаду военных дронов с помощью 3D-печати

Различные военные беспилотники / © wikipedia

Министерство обороны Тайваня недавно предложило потратить 175 миллионов долларов США (15 миллиардов рублей по актуальному курсу) на приобретение примерно 3200 беспилотников у частных компаний в течение следующих пяти лет.

В рамках этой инициативы американская компания RapidFlight, занимающаяся комплексным проектированием и массовым выпуском беспилотных авиационных систем, выступила с идеей использовать ее технологию аддитивного производства дронов с помощью технологии 3D-печати.

Так удастся сократить объемы хранения дронов в 10 раз при более низкой стоимости производства, а также позволить производственной линии быстро интегрировать новые возможности в беспилотники. То есть можно будет оперативно заменять полезную нагрузку, двигательные установки, средства связи и другие критически важные компонентыдля удовлетворения эксплуатационных требований или нужд пользователя.