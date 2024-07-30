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Heart Aerospace пообещала начать эксплуатацию гибридного самолета ES-30 в 2028 году

Шведский стартап Heart Aerospace планируется ввести в эксплуатацию гибридный самолет ES-30, на борту которого с комфортом смогут разместиться до 30 пассажиров.

Рендер самолета ES-30 / © Heart Aerospace

Компания Heart Aerospace впервые представила собственную разработку электрического авиалайнера малой дальности ES-19 на 19 пассажиров в 2021 году, а затем модифицировала самолет до версии на 30 пассажиров.

Размещение аккумуляторных батарей в самолете ES-30 / © Heart Aerospace

При полной загрузке ES-30 сможет пролететь всего 200 километров из-за ограничений емкости батарей, поэтому самолет можно использовать только для коротких рейсов, однако этот запас хода вырастет до 400 километров при использовании резервно-гибридных турбогенераторов, разработанных Rolls Royce. Дальность полета в таком режиме можно увеличить и до 800 километров, сократив число пассажиров до 25 человек.

Heart Aerospace планирует провести первые полеты ES-30 в 2026 году, а к коммерческим рейсам новый самолет будет готов в 2028 году.