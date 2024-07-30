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Первый электрический суперкар BYD отправился в производство
Китайская компания BYD, которая известна своими недорогими электромобилями, решила выйти на новые рынки и недавно сообщила, что запустила в производство свой первый электрический суперкар Yangwang U9.
Поставки нового электромобиля начнутся уже в конце августа, когда первые модели поступят в дилерские центры.
Благодаря четырем усовершенствованным электродвигателям, которые в совокупности выдают почти 1300 лошадиных сил Yangwang U9 сможет разгоняться с нуля до 100 километров в час за 2,36 секунды. Запас хода составит 450 километров, а также электромобиль получит возможность быстрой зарядки от 30 до 80% емкости аккумулятора за 10 минут.
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