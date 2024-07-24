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В Норвегии одобрили строительство огромной плавучей стены из ветряных турбин
Норвежская компания Wind Catching Systems несколько лет назад представила концепт уникальной морской плавучей установки с сотней маленьких турбин ветрогенераторов под названием Windcatcher, которая сможет вырабатывать до 126 мегаватт электроэнергии в условиях Северного моря.
Недавно Wind Catching Systems получила разрешение от ведущего мирового агентства DNV (Det Norske Veritas), которое оценивает суда и мобильные установки, для создания демонстрационной ветровой турбины мощностью до 40 мегаватт у побережья коммуны Эйгарден в Норвегии.
Конструкция Windcatcher выглядит как стена из ветрогенераторов, а ее модульная система позволяет увеличить или уменьшить электростанцию в зависимости от потребностей в энергии. Каждый блок подключен к центральной подстанции, которая затем передает электроэнергию в сеть.
В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.
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В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.
Врачи давно знают, что во время каникул и праздников растет число пациентов с нарушениями работы сердца. Причина — в неумеренном пьянстве. Две группы ученых показали, как спиртное вызывает мерцательную аритмию, а также предупредили о рисках для женщин, принимающих гормональную заместительную терапию.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
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