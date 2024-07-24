Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Норвегии одобрили строительство огромной плавучей стены из ветряных турбин

Норвежская компания Wind Catching Systems несколько лет назад представила концепт уникальной морской плавучей установки с сотней маленьких турбин ветрогенераторов под названием Windcatcher, которая сможет вырабатывать до 126 мегаватт электроэнергии в условиях Северного моря.

Концепт установки Windcatche / © Wind Catching Systems

Недавно Wind Catching Systems получила разрешение от ведущего мирового агентства DNV (Det Norske Veritas), которое оценивает суда и мобильные установки, для создания демонстрационной ветровой турбины мощностью до 40 мегаватт у побережья коммуны Эйгарден в Норвегии.

© New Atlas

Конструкция Windcatcher выглядит как стена из ветрогенераторов, а ее модульная система позволяет увеличить или уменьшить электростанцию в зависимости от потребностей в энергии. Каждый блок подключен к центральной подстанции, которая затем передает электроэнергию в сеть.

© New Atlas